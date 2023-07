Suspenden función de Barbie por desórdenes en cine de Riohacha, La Guajira

Sobre lo sucedido en Riohacha, los comentarios en redes sociales no pudieron esperar, y algunos afirmaron que también le había pasado en ocasiones anteriores.

“JAJAJAJAJA, así no somos todos los Guajiros, se los juro!”; “con razón dicen que parecemos un pueblo”; “Así pasó y fue en Barranquilla una señora con su hija se sentó en mis asientos y le dije que por favor me diera los asientos y en la fila estaban”; “Jajajajaja o sea que no solo paso en la sala donde estaba yo”, fueron algunos de los comentarios.