Así fue el romántico beso entre Rigo y Michelle Durango en la novela

La novela basada en Rigoberto Urán sigue cautivando a los espectadores. Cada episodio se convierte en una sensación en redes sociales, cientos de internautas comparten los mejores momentos, pero la conmovedora historia de amor entre Rigoberto Urán y Michelle Durango es lo más atractivo de la producción.

Aunque espectadores saben que Rigo y Michelle Durango son esposos, lo cierto es que cada noche están a la espera de lo que ocurre con esta historia de amor entre los personajes que los interpretan, Juan Pablo Urrego y Ana María Estupiñán.

El episodio transmitido el 5 de diciembre resultó ser uno de los momentos más memorables hasta ahora: ¡el esperado primer beso entre Rigo y Michelle!

En este capítulo, Rigo decide acercarse a Michelle para tener una conversación especial. En medio de la charla, el protagonista revela sus verdaderos sentimientos hacia ella. "¿Cuántas veces le tengo que decir que yo no vine con Adriana? Yo me le pegué. Ella me dijo que venía pa’ acá y yo… me vine pa acá. ¿Y sabe a qué? A estar con usted. Aquí, a charlar con usted. A estar cerquita de usted. ¿Es que no soy claro o qué?", expresó ‘Rigo’, enamorado, en la novela.

La respuesta de Michelle agrega un toque de emoción al momento. "Pues yo creo que podría ser más claro", le responde, dejando a la audiencia en vilo.

El momento tan esperado llega cuando Rigo le quita a Michelle una flor roja que llevaba en la oreja. Este gesto se convierte en la excusa perfecta para ese primer beso que cautivó a la audiencia, sumado a la actuación de los protagonistas que se ha llevado los aplausos.

“¡Qué florecita tan bonita! ¿Sí ve lo que tiene acá, como estas pinticas acá ¿sí las ve? ¿le gustan?”, pregunta Rigo antes de inclinarse y sellar el momento con un apasionado beso. La audiencia observa con entusiasmo mientras la pareja se entrega al romance, compartiendo un beso que duró varios segundos. Después de separarse, ambos se miran y sonríen, radiantes de felicidad.

Sin duda, fue tendencia en las redes sociales, pues fanáticos de la serie compartieron su entusiasmo y admiración por la historia de amor de Rigo y Michelle.