Video: arrojan objeto contundente a Ana del Castillo durante concierto

Ante ello, la artista dejó en evidencia su molestia con un gesto de indignación y seguidamente expresó: “Si yo le pidiera algo me lo da, pero no me lo tire”.

Sobre lo sucedido, decenas de internautas enviaron mensajes de apoyo a la cantante y expresaron su rechazo.

“Se está volviendo costumbre agredir a los artistas. Que le pasa a la gente? Si tanto les disgusta, pues no vayan a verla”; “Generación de fans que solo les gusta ir a los conciertos a joderrrr”; “Ana es una excelente cantante , merece respeto”; “Para mí que deberían restringir el área cerca de la tarima hasta que no sé comporten”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales.