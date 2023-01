¿Actriz de la serie ‘Siempre Bruja’ tiene un negocio de comida en Cartagena?

“A mí no me da pena. He escuchado a muchas personas que, por hacer proyectos de televisión, la gente lo que hace y piensa es que yo debería tener el qué negocio (sic)”, dijo la joven quien dejó en evidencia que se encuentra orgullosa de su labor.

Angely Gaviria también es modelo y ha sido el rostro de marcas como Skechers y Nescafé además de estar dedicada a su negocio de gastronomía.

“Siento que he sido fuente de inspiración y trabajo cada día por ello”, puntualizó la joven en redes sociales.