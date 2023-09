Video: hombre compró limones que resultaron estar rellenos de icopor

Tras el impase, el usuario de TikTok tomó la situación con un poco de humor, y riéndose destacó la particular forma en la que fue engañado.

"Por salir a comprar solo… Te voy a encontrar limonero de carreta", fueron las palabras del hombre.

Tras la publicación, decenas de internautas no pudieron esperar expresar sus opiniones.

“El vendedor gasto más para los materiales que si vendiera limones de verdad”; “Me sorprende el talento para igualar el color”; “La corrupción de limones está potente”; “pero como no se dieron cuenta si esas cosas no pesan. Es lógico el limón no es así”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.