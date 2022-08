Un ‘Tren Bala’ con destino al éxito en taquilla

La cinta, sin ánimo de spoilers, deja la reflexión de que el recorrido es más importante que el destino mismo.

De esta manera, sobre el proceso, el desarrollador comentó: “Lo disfrutamos tanto que más allá de trabajo se sentía como estar haciendo algo divertido. Creo que eso nos unió, estábamos agradecidos de trabajar durante estos tiempos inciertos y de pandemia para crear un material divertido que la gente podría ver algún día a gusto cuando todo hubiese terminado”, agregó.

Por otra parte, los dos actores mencionados anteriormente se refirieron a la aventura que representó embarcarse en el rápido vehículo cargado de acción, asesinatos e historias entrelazadas. Además, se cuestionaron si después de hacer este film se atreverían a subirse a un tren bala real.

“Me hubiera encantado haber ido en un tren bala antes de hacer esta película. Pero ya sabes, filmamos todo esto en una pandemia, hubo miles de restricciones de viaje. Nadie podía ir a ninguna parte. Este fue nuestro destino de vacaciones. Fuimos a Sony Studios sentados en un tren y, entre tomas, Brian y yo mirábamos la ventana y veíamos el hermoso paisaje de Japón en la pantalla. Así que sí. Entonces, ¿se puede decir que ya hemos montado en un tren bala?”, dijo Taylor-Johnson, que le dará vida a Kraven, el cazador, de Marvel, en 2023.

“Sí, me encantaría viajar en un tren bala, pero no sé si alguna vez podré hacerlo ahora después de que filmamos esta película... Lo estoy dudando, del miedo no sé si quiero hacerlo. Aunque, sin duda lo haré, pero siento que necesito un poco de rehabilitación después de esto (risas)”, agregó Brian.