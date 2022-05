Las primeras imágenes de ‘House of the Dragon’, la precuela de GOT

No será la única producción derivada del universo ‘Game of Thrones’ que se estrene en HBO Max, que ya está desarrollando otra serie sobre la novela corta ‘Dunk and Egg’, y no se descarta la creación de ‘The Nine Voyages’, acerca de los viajes marítimos de Corlys Velaryon.

La serie original, ‘Game of Thrones’, llegó a su fin hace dos años pero continúa ostentando el récord de ser la producción de ficción con mayor número de premios Emmy, con un total de 59.