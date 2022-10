Tim Burton contó que ‘Merlina’ le recuerda cuando se sentía marginado

"Es divertido porque Miércoles va a una escuela de marginados, pero ella es una excluida entre los excluidos. Y es así es como me sentí yo, esa parte realmente me interpela porque es como me sentí en mi colegio, con mis padres u otra gente", reconoció en un encuentro con sus seguidores en el Teatro del Giglio de Lucca.

El director de ‘Beetlejuice’ (1988), ‘Edward Scissorhands’ (1990) o ‘Corpse bride (2005) vuelve a la oscuridad que le hizo célebre, esta vez debutando en el mundo de las series con su propia versión de la taciturna "Miércoles", en Netflix el 23 de noviembre.

Y el lugar de la presentación ha sido la Feria "Comics&Games" de Lucca, una apacible localidad amurallada en la Toscana italiana convertida en los últimos años en una capital del género de viñetas en todo el mundo y que le ha recibido por todo lo alto.

"Miércoles", de ocho episodios, se adentra en la vida de esta oscura joven (Jeena Ortega) obligada a lidiar con una serie de misterios y homicidios mientras estudia en la Academia Nevermore y, lo que es peor, a socializar con sus compañeros de clase.

"Yo crecí viendo la Familia Addams, tanto la serie como los dibujos animados me encantaron y fueron una inspiración real para mí, pero el personaje de Miércoles... me siento como ella desde mi adolescencia", reconoció el cineasta.

Y atajó, provocando una carcajada general: "Comprendo muy bien al personaje porque tuve problemas mentales la mitad de mi vida".

La serie estará centrada naturalmente en la hija, pero no faltará el resto de integrantes de la original familia ideada por Charles Addams en 1938, partiendo de la madre, la icónica Morticia, interpretada por Catherine Zeta-Jones, o su elegante marido Gómez, al que da vida Luis Guzman.