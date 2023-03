Tiktoker acusa a Piqué de hacerle una ‘propuesta indecente’

Pues ahora bien, varias horas después de que dicho contenido se viralizara, Federika manifestó ser una de las supuestas implicada en la historia, confirmó lo dicho por Duzzi y añadió que el exjugador se encontraba en compañía de “su hermano y unos amigos, ninguno futbolista”.

Según cuenta la tiktoker, Piqué se negó a tomarse una foto con ella y le propuso hacerla “en el after”, es decir y de acuerdo la versión de ‘Federika’, se trataba de continuar la fiesta en una de las casas de Piqué “donde se arman unas fiestas superbuenas”.

“Después, él se me acerca y me dice como que mira, y ahí me hace la propuesta, ‘¿no te gustaría que hiciéramos un trío con tu amiga?’ (...) Fue un trauma total”, dijo la joven, por lo que decide, junto con sus acompañantes, retirarse el sitio.