Testigos de robo en D1 agradecen al actor Emmanuel Restrepo

El actor paisa publicó un video en su cuenta de Instagram en el que explicó que resultó herido en el brazo tras intervenir el hurto el pasado martes 9 de enero.

“Entraron dos señoras a robar al D1, las trabajadoras de la tienda, que estaban solas, mientras las sacaban, fueron agredidas por las ladronas. Adivinen quién terminó metido…”, contó el actor.

Continuó diciendo: “Que alguien me explique por qué a mí la adrenalina me hace reaccionar con tanta impulsividad. ¿Ahora qué me pongo en este turupe?”.