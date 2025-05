Hay una infracción de tránsito que los conductores suelen no tener en cuenta pero que los agentes encuentran fácilmente. Está reglamentada en el Código Nacional de Tránsito, o la Ley 769 de 2002.

Se trata de llevar una o más luces fundidas, principalmente el famoso stop, que no es más que el bombillo que se enciende con el frenado. Muy pocos conductores lo revisan antes de comenzar a conducir.

Este tema volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que un ciudadano en Nariño publicara un video del procedimiento que llevaron a cabo agentes de Tránsito. Sin embargo, expertos analizaron el contenido del video y aseguraron que la sanción estuvo bien impuesta, pese a que el usuario afirmó no saber de la falla.

Además, se confirmó que la medida también aplica de día solo para el stop. Existe una circular del Ministerio de Transporte que establece que para los carros las luces deben estar encendidas desde las 6:00 p.m., hasta las 6:00 a.m., no obstante, las luces de frenado deben servir todo el día.

Hay que recordar que este tipo de luces, las que avisan si el vehículo está frenando, alertan a los demás actores viales sobre una frenada repentina.

“No es una exageración, una sola luz fundida cuesta 1.207.672 pesos y la infracción se llama D 8, pero eso no es todo, una luz que no sirva solo va a dar el comparendo, pero si tienes 2 o más luces que no funcionen, ahí sí la historia cambia y te pueden inmovilizar tu vehículo en plena vía”, dijo en un video ‘Señor Biter’, creador de contenido del tema.

