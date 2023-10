Tekashi 6ix9ine agradeció desde prisión el apoyo de sus fans

Cabe anotar que Tekashi 6ix9ine mantiene una relación sentimental con Yailin ‘La más viral’, quien es la expareja del cantante de música urbana Anuel AA.

A pesar de que Tekashi ha presentado solicitudes desde prisión, las autoridades aún no han dado su aprobación y el rapero continúa detenido. Según informes, se espera que el rapero pague una suma cercana a los 10 millones de dólares en concepto de compensación a las presuntas víctimas de la agresión.

En este incidente, también se vio implicada su novia, Yailin ‘La más viral’, quien, al parecer, fue agredida por Tekashi mientras se encontraba en el estudio de grabación de Diamond ‘La mafia’. En relación a este evento, Diamond compartió en las redes sociales: “Tekashi acaba de llegar al estudio, mi estudio, y agredió a todos mis productores porque yo estaba haciendo una canción con Yailin, escribiéndole un tema, y desbarató a todo el mundo, pero yo me acababa de ir”.A pesar de las declaraciones de Diamond, Yailin desmintió esta información y aclaró su situación. Por su parte, Tekashi 6ix9ine, desde su celda, también compartió su perspectiva sobre la situación a través de su cuenta de Instagram: “Primero quiero darle las gracias a Dios, porque estoy bien, con salud y bien cuidado; y también gracias a todas las personas que me tienen en oración. República Dominicana, gracias por su apoyo, los amo mucho y me siento feliz viendo el apoyo de ustedes”.

Finalmente, Tekashi manifestó su compromiso de ofrecer un concierto gratuito en La Vega, el lugar de su detención, una vez que recupere su libertad: “Les voy a hacer un concierto gratis en cualquier sitio o cualquier disco. Gracias por todo ese apoyo y se los voy a devolver”, afirmó el cantante.