“Se me acabó el matrimonio”: Tatán Mejía tras beso con Aída Morales

La presentadora de Guerreros, del Canal 1, se refirió a la situación en su cuenta de Instagram, en la que se evidencia que se lo tomó de manera jocosa y le puso ‘castigos’ a su pareja, con quien tiene dos hijas.

“Como usted se picoteó a Aída, me hace el favor y levanta la toalla; me deja dormir en el lado que yo quiera y, fuera de eso, me hace el favor y mañana me trae el café como a mí me gusta, no como a usted le gusta, sino como a mí me gusta”, señaló Maleja Restrepo en un video que aparece junto a su esposo.