“Unas manchas no te definen”: Taliana Vargas a una niña con vitíligo

En varias oportunidades la samaria Taliana Vargas ha hablado sobre la afección de su piel generada por el vitíligo y ha contado cómo ha sido esta experiencia en su vida.

En su momento, la exseñorita Colombia respondió en redes sociales a la pregunta de una seguidora que la animaba a compartir una foto que nunca había subido y ella mostró cómo avanzan las manchas de despigmentación en sus brazos y piernas.

“La tomé a propósito para mostrar todas mis manchas nuevas de vitíligo pero no la había montado”, escribió la actriz en la imagen. Sin duda, la modelo se ha convertido en un ejemplo y por ello algunas personas que pasan por la misma situación han decidido buscar apoyo en ella.

La samaria contó que le envió un mensaje a la hija de una de sus seguidoras, quien se acercó para pedirle un consejo para la menor de cómo aprender a amarse y a aceptarse con las manchas que le salieron en su cuerpo a raíz de la afección.

“Hoy se me acercó una mamá a pedirme un video para su hija; que le hablara cómo amarse con vitíligo", escribió Taliana, al contar cuál fue el conmovedor e inspirador mensaje que le envió a la menor: “una mancha no te define para nada”.

Además compartió una experiencia que tuvo con sus manchas que la ayudó con sus inseguridades. “Sabes que hace unos días tuve un sueño y te lo quiero compartir, soñé que me daban una crema mágica y me quitaba todas las manchas y yo un día amanecía sin mis manchas y comencé a llorar y decía ‘¿por qué lloro? Porque ya se me había quitado mi sello de identidad”, explicó en sus redes sociales.

En su momento, en el programa Lo Sé Todo, la samaria aseguró que esta afección no le afecta su personalidad: “Estas manchas no definen quién soy, ni afectan mi personalidad, ni mi seguridad, ni me hace más o menos bella. Solo viven conmigo, no me duelen, ojalá todas las enfermedades fueran como esta. Aceptémonos tal cual como llegamos al mundo. Eres mío vitíligo”.

Vale mencionar que el vitíligo es una afección en la piel que puede padecer una de cada cien personas en el mundo y se ocurre cuando las células que producen el pigmento, que proporciona el color a la piel, deja de producir melanina.