Actriz Stephania Duque dice que no le dan papeles porque “es muy bonita”

La actriz, en entrevista a 'Lo sé todo', aseguró que incluso los directores la descartan apenas saben quién es ni siquiera ver el casting.

"No sé ni tengo muy claros los criterios que manejan algunos directores, pero en ocasiones en las que he querido aplicar a determinados personajes, me han dicho que no verán mi prueba porque soy muy bonita para ese papel", dijo Duque en la entrevista.