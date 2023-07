Valeria Duque rompió el silencio sobre su relación con Rauw Alejandro

Continuó enviando un mensaje de reflexión sobre los distintos rumores que se pueden proliferar en redes sociales: “Esto que me pasó a mí le pasa de diferentes maneras y escenarios a muchas personas que quizás no tienen la fuerza e inteligencia emocional que yo tengo y se está normalizando la maldad que no ataca de frente sino que se esconde detrás de los teclados y pantallas”.

Finalizó agradeciendo a quienes le han enviado ánimos y la han apoyado en esta polémica, resaltando la trayectoria positiva que ha tenido en la industria del entretenimiento.

“Les cuento que gran cantidad de lo que ven en las redes sociales es mentira... les aconsejo sean más conscientes en el momento de publicar información que pueda afectar la vida de personas de manera injusta. Hace mucho tiempo he estado en esta industria del entretenimiento, conozco cantidad de personas del medio y he trabajado en el mismo durante años, he participado en proyectos importantes a nivel mundial y toda la gente que me conoce y la comunidad que me sigue y me apoya ha visto de cerca el crecimiento de mi carrera y mi trabajo en el que me he caracterizado por mi profesionalismo y disciplina. ¡Gracias a todos los que me han enviado su buena energía, los que SÍ me conocen y saben quién soy y son demasiados! Con ellos, con la verdad y mi consciencia tranquila elijo quedarme”.