Sofía Vergara denuncia acoso de hombre que quedó en libertad condicional

El acoso comenzó a principios de 2023, cuando Brown consiguió burlar la seguridad del sector donde reside la actriz, en Beverly Hills, California. Ella presentó una demanda por conducta violenta y vandalismo y el sujeto fue privado de su libertad por unos cuantos meses.

Sin embargo, los intentos de Gregory no cesaron y, por el contrario, se volvieron más frecuentes. El último ocurrió en noviembre pasado, cuando el hombre le envió un correo electrónico que dejó conmocionada a la barranquillera. “Asegura que me conoce y que tiene una relación conmigo, incluso me envió una carta intimidante”, dijo la actriz.