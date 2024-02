Silvestre Dangond se refirió a su admiración por Diomedes Díaz y Bruno Mars

“Cómo así que Silvestre Dangond en El Campín y a Dua Lipa la metieron en un pedazo de potrero”, escribió el usuario @bohorqueez__en la red social.

Su comentario desató una lluvia de mensajes, memes y videos en los que los ‘Silvestristas’ resaltaban el talento de Dangond.

Sobre ello, el intérprete de ‘Las locuras mías’, ‘La difunta’, ‘Niégame tres veces, ‘El pasado, es pasado’, entre otros, manifestó que “se vale dudar, la duda hace parte del éxito y hace parte del empujón, se vale pensar así y más cuando ves artistas que no están preparados. A veces nos deslumbramos con lo de afuera porque no podemos comprar a Colombia con Inglaterra, Estados Unidos. Son artistas que viven en niveles de producción diferentes a nosotros, sin querer decir que aquí no hay el talento creativo y musical”.

Precisamente, el artista confirmó su favoritismo y admiración por el fallecido cantante Diomedes Díaz, a quien calificó como el más grande del género.