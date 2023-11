Silvestre Dangond rompió en llanto al recordar a su amigo fallecido

“Él me preguntaba que cuando volvía (a Valledupar), a lo que yo respondía que lo haría pronto, pero me hizo volver de una forma que no hubiese querido regresar. Hoy estoy rodeado de muchos amigos y a todos ellos les confieso y les digo que tengo muchos amigos, pero como Nicolás ninguno”, expresó el cantautor esa vez.

El pasado jueves 2 de noviembre Dangond lanzó el álbum ‘Ta’ malo’, su decimoquinta producción discográfica que consta de 15 canciones. En uno de los temas, titulado ‘Coño, ¿qué pasó?’, el ganador de dos Latin Grammy mencionó a su amigo fallecido: “Ay, ‘Niko’ Arredondo, hijo, se metió diciembre”.