La frase de Piqué a Shakira que rebosó la copa y provocó la separación

Según reveló Jordi Martin, periodista que le ha seguido toda la movida a ambos famosos, la crisis inició cuando Piqué decidió pedirle "un tiempo" a Shakira, ojo al motivo, 'porque estaba agobiado con las empresas’.

“Shakira le dice ‘no te preocupes porque me tengo que ir 17 días a grabar a Estados Unidos’, y ella le propone una terapia de pareja que él rechaza, por lo cual ella se da cuenta de que no va a mejorar la relación, que no es un altibajo, sino que hay algo más", relevó el periodista.

"Ahí le saltan todas las alarmas a Shakira y decide ponerle un detective privado para tener información concreta y precisa de cara al momento en el que estamos que es la custodia de los niños”.