Cinta colombiana competirá en Semana Internacional de la Crítica en Venecia

Montoya (1992) es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Medellín. Creador y director de la productora DESVIO VISUAL, su cortometraje híbrido "Hijo de Sodoma" se estrenó en la Selección Oficial del Festival de Cannes 2020.

‘Anhell69’ es su primer largometraje documental, una coproducción colombiana-rumana-francesa-alemana que muestra en una Medellín violenta y oculta de noche, una historia de sueños (rotos) y esperanza, a pesar de todo, añadieron.

La cinta competirá en la principal sección de la Semana de la Crítica con otros seis títulos de todo el mundo: ‘Tant que le soleil frappe’, del francés Philippe Petit; la sueca ‘Dogborn’, de Isabella Carbonell; ‘Eismayer’, del autriaco David Wagner; ‘Have you seen this Woman. Da Li Ste Videli Ovu Zenu’, de los serbios Dusan Zoric y Matija Gluscevic; ‘Margini’, del italiano Niccolo Falsetti, y ‘Skin deep’, del alemán Alex Schaad.