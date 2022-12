“Duré días sin bañarme y sin papel higiénico”: Sara Uribe

“Me van a ver destruida en la isla, no me van a ver aquí (redes sociales), duré un poco de días sin bañarme, sin papel higiénico... haciendo mis necesidades allá en el mar, comiendo coco y agua. Me comieron eso sí de lo lindo... pero los mosquitos... dormí con serpientes, así que ya cualquiera que se me arrime, amor: traque, traque”, dijo Sara, entre risas.

Junto a Uribe estarán en el reality Mateo Carvajal, Marcela Reyes, Manuela Gómez, Macnelly Torres, Camilo Pardo, entre otros.