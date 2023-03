La inesperada confesión de Sara Uribe tras separarse de Freddy Guarín

La presentadora paisa ha protagonizado varias polémicas a lo largo de su vida, por las cuales ha sido criticada y elogiada en las redes sociales por sus seguidores.

Entre los más sonados está su ruptura con Guarín, la cual, aún es un misterio para sus fanáticos y la opinión pública, ya que no se conocen las motivaciones reales para haber terminado su historia de amor con el exvolante de la selección Colombia.

En una entrevista con el ‘influenciador’ conocido como ‘Dímelo King’, Uribe confesó lo complicado que fue para ella rehacer su vida tras la separación con Guarín. Así mismo, reveló que tuvo una pareja sentimental después de la ruptura, de la cual, se había enamorado.

"Yo me enamoré mucho después del papá de mi hijo y conocí a una persona que yo me enamoré demasiado, demasiado, me ayudó en mi amor propio, me ayudó a construir la Sara que soy ahora, me ayudó muchísimo, me protegió y a esa persona le agradezco que haya llegado en ese punto de mi vida", expresó Sara.