¿Quién es Sara Manuela? La verdad detrás de una historia de estafa y empatía

Se trata de la verdad detrás de Sara Manuela, una mujer que causó sensación en las redes sociales, pero nada era lo que parecía ser realmente.

Mientras la joven atraía la atención de varios hombres, sostenía relaciones sentimentales con estos y lograba hacer de las suyas a través de los chats, la verdad estaba próxima a salir a la luz.

Martha Hidalgo, una exitosa odontóloga colombiana, desmintió el perfil de Sara, comprobando que se trataba de un hurto a su identidad y una cuenta totalmente falsa.

Algunos de los pretendientes de la impostora (que se hacía pasar por una persona de nacionalidad venezolana) llegaron a comprar tiquetes de avión, dejar a sus parejas y gastar grandes sumas de dinero para complacer a quien terminó siendo una ilusión.

Uno de estas víctimas fue quien se contactó con Martha y le hizo saber lo que estaba sucediendo con sus fotos e imagen, que estaba siendo usurpada.

Hace más de un año y medio, así como en octubre de 2022 varias personas le enviaron pruebas a Hidalgo de todo lo que pasaba con sus publicaciones. “Algo que me pareció realmente alarmante fue cuando él me envío los mensajes que intercambiaba con ella. Me cuenta que la conoció por Facebook y llevaban una relación por internet de cuatro meses”, pero cada vez que intentaban verse sacaba alguna excusa trágica, lo que lo llevó a sospechar. Por eso cuando él la enfrentó ella aceptó la suplantación, pero además le contó que “sufría de depresión, sobrepeso, que había tenido una vida muy trágica y que por esa razón utilizaba fotos de otra persona”, comenta en sus redes sociales.