Sandra Reyes, de Pedro el Escamoso, asegura que tuvo encuentro extraterrestre

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, dijo.

“Me impresionó porque era transparente. En ese momento no lo entendí, no entendí lo que me había pasado, pero después me llegó el libro”, aseguró.

La actriz afirmó que estos seres envían mensajes constantemente a la humanidad y que pronto vienen para ayudar a los humanos y no a destruir como siempre se ha creído.

“Sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra porque tenía como una atmósfera rara, distinta. No sé. Y nos metíamos como en un túnel dentro de la Tierra. No me acuerdo qué pasó ahí, no lo tengo consciente”, concluyó.