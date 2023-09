Rosalía ficha a la exrepresentante de Shakira, Jamie Levine

Bad Bunny, J Balvin, Cardi B, The Weeknd, James Blake o Billie Eilish son algunas de las muchas colaboraciones que ha trabado la autora de "Malamente", que además consiguió que la revista Rolling Stone colocara en quinto lugar su tema "Despechá" entre las mejores canciones de 2022, por encima de otros tan famosos como "As it was" de Harry Styles" o "Break My Soul" de Beyoncé.