Rochi Stevenson regresó a la televisión como presentadora de ‘Día a Día’

Así Rochi Stevenson volvió al puesto que ha ocupado en el matutino desde hace más de diez años. En 2009, la cartagenera paró su vida profesional en Bogotá y se mudó a Barranquilla para conformar una familia. Uno de sus jefes cuestionó su decisión asegurando que “regresar sería retroceder profesionalmente”. Pero ella, convencida de su decisión, dejó los ‘sets’ de grabación y llegó a la capital del Atlántico para formar un hogar junto a Alfredo Varela, su esposo.

“Tomé esa decisión por creer en el amor y en la familia. Me vine a Barranquilla sin conocer la ciudad y a nadie, solo la familia de Alfredo y sin trabajo porque renuncié al noticiero para formar mi hogar. Fue una decisión que en ese momento muchos, de pronto, me la juzgaron, pero que hoy en día me siento feliz de haberla tomado porque uno tiene que apostarle a la familia sin duda”, dijo en una entrevista con EL HERALDO en 2021.