Actores colombianos después de los 50 años son olvidados: Roberto Cano

El eterno protagonista de ‘Pobre Pablo’ se ha mantenido activo en el mundo de la farándula y ha participado recientemente en producciones como ‘Primate’ y ‘Las Villamizar’, pero también tiene varios emprendimientos para sobrevivir.

“Vendo cuadros, hago fotos, hago maletas, no me voy a quedar quieto porque hay que garantizar el dinero”, enfatizó. También contó sus ganas de adelgazar para no quedarse sin trabajo este año entrante.