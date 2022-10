Ricardo Montaner contó cómo comenzó la relación entre Evaluna y Camilo

Contó que le preguntó a su hija si ya estaba en una relación con Camilo y ella le respondió que no porque vivían en países distintos, ella en Estados Unidos y él en Colombia, y eso no les había permitido encontrarse personalmente. Sin embargo, Evaluna le confesó que sí le gustaba Echeverry.

“Le dije: ‘la semana que viene tengo que ir a Bogotá por un día, ¿quieres venir?’ y me contestó ‘claro, papá’ y se vino conmigo”, agregó Ricardo Montaner.

“Llegamos a Bogotá, estaba Camilo esperando en el aeropuerto y fuimos al hotel donde yo me hospedaba. Ya tenía, no tan bien peinados, los bigotes, pero los tenía ya. Esa noche cenamos juntos en el restaurante del hotel y me cayó extraordinariamente bien. Pero aún no eran novios. Me voy a dormir y a la mañana siguiente me encuentro con Eva para desayunar y me dice 'papi, me pidió que fuera su novia y somos novios desde anoche'", añadió.