“Este es el álbum más colombiano que he hecho”: Rey Ruiz

Canciones que han sido interpretadas y amadas por los oyentes de todo el mundo durante décadas, como Noche de Ronda por Agustín Lara (México), El amor es libre por Ricardo Ceratto (Argentina), Corazón Corazón por José Alfredo Jiménez (México) e incluso Smile de Nat King Cole (Estados Unidos) hacen parte del repertorio de este disco que comprende en ocho canciones, la nostalgia de sus letras con la interpretación y sello propio del cantautor.

“Hay temas rancheros como Corazón corazón que llevé al chachachá y con una Big Band, esto sin robarle la esencia al tema”.

Ruiz agregó que este álbum surgió en pandemia, lo que resultó más retador para él, pero por fortuna el talento colombiano estuvo a la altura.

“Me entendí a la perfección con José Aguirre quien tiene mucha intelectualidad musical, no solo para hacer salsa, sino también este formato Big Band. Además, también estuvo incluido su hijo Juan José Aguirre que pese a sus 18 años me sorprendió por los arreglos que realizó, me sentí en Disney con sus aportes”.

Como dato curioso destaca que su hija Laura se sumó como cantante y también contó con el aporte del ingeniero chileno Humberto Gatica, que ha laboró con luminarias como Michael Jackson. “Este es el álbum más colombiano que he hecho, por la producción, los músicos y todo el sentir que tiene. Ahora esperamos seguir trabajando para hacer salsa y presentar esta propuesta en vivo por varios países, incluido obviamente Colombia”.