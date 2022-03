Wisin y Yandel responden a canción de Residente contra J Balvin

“Cada cabeza y cada mentalidad es un mundo diferente, por eso yo no me atrevo a opinar en esas cosas, obviamente en este momento Wisin y Yandel no están pendientes de la tiradera, pero respetamos mucho a Residente, yo quiero mucho a René, él es un gran ser humano y Balvin también, inclusive, es parte de nuestro disco", comentó Wisin, en el programa.

Asimismo, los interpretes de ‘Estoy enamorado’ y ‘Abusadora’, resaltaron la trayectoria de los artistas del género urbano y desearon que el rifirrafe tenga pronta solución.