La muerte el pasado domingo 1 de diciembre de la actriz Sandra Reyes, de 49 años, causó un inmenso dolor en el mundo del entretenimiento y en los usuarios que siguieron su carrera.

Reyes conocida por sus interpretaciones en ‘Pedro, el escamoso’ y ‘Rigo’, estaba luchando en silencio y sin tratamiento contra el cáncer de mama.

Y aunque muchos fueron los comentarios en redes sociales en donde le daban el pésame a su familia, otros se centraron en una polémica que protagonizó el humorista Hassam Gómez.

Todo empezó cuando el comediante hace más de un año puso una publicación en su cuenta de X donde se burla de Gustavo Bolívar, con una foto de la actriz.

“¿Por qué Gustavo Bolívar está apareciendo en novelas? Se supone que en campaña esto está prohibido”, fue el post que hizo Gómez, haciendo alusión al parecido de la actriz con el político.

Ojalá al señor @oficialHASSAM no le dé por hacer comentarios de este tipo hoy en el fallecimiento de la actriz Sandra Reyes pic.twitter.com/WxSO2ZcZcr — Dianita Diaz (@gatorojo2806) December 1, 2024

Sin embargo, como en el mundo del Internet nada está oculto, una usuaria sacó ese comentario otra vez y puso: “Ojalá al señor @oficialHASSAM no le dé por hacer comentarios de este tipo hoy en el fallecimiento de la actriz Sandra Reyes”.

Pero ante esto, Hassam respondió en su cuenta que eso no era actual. “Yo no sé quién es sumercé, pero veo que anda muy pendiente de mí, si eso le da felicidad o la hace sentir empoderada felicidades. Pero no sea tan rata como para usar algo que puse hace un año solo para parecer indignada”.

Yo no sé quién es sumercé, pero veo que anda muy pendiente de mí, si eso le da felicidad o la hace sentir empoderada felicidades.

Pero no sea tan rata como para usar algo que puse hace un año solo para parecer indignada.

No sea oportunista, da más asco su intento de funarme que… https://t.co/F7jKqgelnC — Hassam (@oficialHASSAM) December 2, 2024

Además, indicó: “No sea oportunista, da más asco su intento de funarme que el comentario quizás tonto que hice antes de la lamentable noticia de hoy. Gente como usted me da pesar”.

Algunos usuarios lo defendieron diciendo que era una publicación antigua, pero otros lo condenaron como una falta de respeto.