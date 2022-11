“Fue un error completamente mío, ya expresé mis disculpas”: Camila Gutiérrez

Según se conoció, aparentemente la artista estaba en estado de embriaguez y el motivo de la agresión es que Gutiérrez quería abordar un vuelo de la mencionada aerolínea; sin embargo sus tiquetes eran de otra aerolínea por lo que la auxiliar no le permitió el paso.

“Fue un error completamente mío, ya expresé mis disculpas con la señorita de Avianca, la voy a indemnizar, estoy en conciliación con ella, cometí un error muy grande. Yo sé que a ustedes les encanta dar látigo y bueno, me lo merezco, les pido disculpas públicas a ustedes, a la señorita también; espero que esto pase pronto, esto me va a servir para mejorar mucho como ser humano para que no pasen este tipo de cosas”, expresó.