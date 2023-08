Rauw Alejandro lloró en pleno concierto y envió mensaje a Rosalía

Además, el pasado jueves 10 de agosto, el puertorriqueño sorprendió a sus seguidores al lanzar una nueva canción titulada ‘Hayami Hana By Raúl’, que va dedicada a la artista española.

“Y no te culpo, la vida que llevamos no es para todo el mundo, la prensa, las redes, presiones de grupo, estando lejos es más difícil, más fácil juntos, trabajamos sin parar pero ¿hasta qué punto?”, lamenta.

La letra de ‘Hayami Hana By Raúl’ termina con elogios hacia Rosalía y su carrera como cantante: “Sé que vas a ser la mejor artista, es que otra como tú en verdad no creo que exista, eres la portada más bella de todas las revistas, yo sí lo sabría aunque no tenga vista”.