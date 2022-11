“Hay que ser asalariado para hacer esas cosas”: Tarantino sobre Marvel y DC

Respecto a sus proyectos en el cine, Tarantino ha manifestado que no hará más de 10 películas, por lo que no liderará más filmes luego de su décima cinta.

Luego de 30 años como realizador audiovisual confiesa que, a pesar de las pocas producciones que ha dirigido, ha dado lo mejor de sí en cada una, poniendo la calidad por encima de la cantidad.

Las nueve películas que ha conducido son: Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill, Death Proof, Inglorious Basterds, Django Unchained, The Hateful Eight y Once Upon A Time In Hollywood.