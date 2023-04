“He estado facturando”: Juan Diego Alvira tras renunciar a Semana

“Llevo un mes sin estar trabajando en ningún lado. Eso sí, he tenido mis días copados de otras actividades, me ha tocado redescubrirme. Por ejemplo, me la he pasado haciendo conferencias, me han contratado y eso lo pagan bien. He estado presentando eventos, mejor dicho; como dice Shakira, he estado facturando“, dijo Alvira.

Así mismo, dio detalles de qué otras actividades ha estado haciendo, sobre todo con su familia.

“También he tenido espacios y tiempo para ser un mejor papá, recoger a mi hija en el colegio, también para reconquistar y enamorar a mi esposa, cambiar la rutina. Hasta he batido récord en lectura, esto no es carreta: me he leído más de 15 libros. Incluso, me las he dado de encantador de perros. Del periodismo y de los medios de comunicación, ya les contaré”, finalizó.