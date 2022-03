‘The power of the Dog’ va en serio por los Óscar

La cinta The Power of The Dog dejó claro este domingo su posición de favorita para los Óscar tras ganar el galardón a la mejor película en los premios Critics Choice de EE. UU., apenas horas después de hacer lo mismo en los británicos BAFTA.

La Critics Choice Association (CCA), una entidad que agrupa a unos 500 críticos cinematográficos de Estados Unidos y Canadá, coronó a este filme de Netflix con los premios a la mejor cinta, mejor dirección, mejor fotografía y mejor guion adaptado.