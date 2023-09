Amparo Grisales y el motivo por el cual nunca tuvo hijos

Agregó en la respuesta que aunque le gustan los niños, no se siente amor por ser madre, o al menos su instinto maternal no es tan grande. “Adoro a mis tres sobrinos y me gustan los bebés, pero de lejitos”, dijo.

“Pueden pensar, tal vez, que fui cobarde, pero no me arrepiento”, confesó finalmente Amparo, añadiendo que piensa en momento cómo hubiera sido su carrera y vida en general si hubiera tenido hijos.