Polo Polo se destapó y habló sobre su novia y relaciones pasadas

Justo Eva Rey decidió invitar a Polo Polo a su programa para hablar de varios temas entre ellos su nuevo romance y sus preferencias sexuales. En el video que se compartió en Instagram se ve cuando Eva Rey le pregunta por su nueva novia y él le cuenta cómo se conocieron.

“Yo la vi y me pareció linda. Me encantó porque es igual de loca a mí. Un día nos fuimos a rumbear y empezó a surgir la química. Ella se empezó a quedar en mi casa luego de la rumba y así surgió la maricada”, dijo en medio del programa.

Además aseguró que él es un hombre chapado a la antigua y que le gusta pagar todo a su pareja y por eso el viaje a Nueva York lo pagó él. Así como también le ha pagado la tintura del pelo y otras cosas. “En eso sí soy conservador, me gusta invitar. El viaje a Nueva York lo invité yo. El pelo, el maquillaje, la ropa, la rumba, me gusta pagarlo todo. No me gusta que ella ponga plata para nada. Me encanta verla linda”.

Además agregó que llevan muy poco saliendo pero que se siente bien con esta relación. Sin embargo, Eva no solo se quedó con este tema decidió preguntarle sobre sus preferencias sexuales. Y es que para nadie es un secreto que en redes señalan que Polo Polo es homosexual. Ante el interrogante, el político dijo es una persona que ama la esencia de los otros seres humanos.

“Yo soy de las personas que ama la esencia de los otros seres humanos. Claro que he estado con otros hombres, pero primero estuve con chicas, obviamente, por supuesto. Yo no soy morboso, no soy de andar fisgoneando por ahí”, puntualizó cuando Eva le preguntó por el tema.