Pirry terminó con su novia, Carolina Trujillo, luego de seis años de relación

Recientemente, el también generador de contenido compartió con sus seguidores momentos íntimos de su vida y explicó una difícil situación que enfrenta, por la cual, pidió ayuda a sus seguidores.

Por lo general, en su cuenta de Instagram, Pirry documenta viajes y permite a sus seguidores conocer lugares increíbles. Sin embargo, esta vez el periodista se dirigió a ellos, a través de un video, con el propósito de buscar apoyo para continuar trabajando. “Auxilio, busco ayuda”, dice la publicación que compartió el periodista días atrás.

“Voy a hacer algo que no he hecho, pero me toca. No me gusta pedir, siempre he sido de los que piensa que es mejor que su trabajo hable por sí mismo, pero los tiempos están cambiando, ya no tengo 15 años y hay toda una competencia en el mercado... cantidad de influencers”, explicó Prieto La Rotta mientras contaba las razones por las que necesita apoyo.