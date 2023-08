“Me marcó”: Felipe Peláez reveló última con conversación con Kaleth Morales

Continuó diciendo: “Él (Kaleth) iba en la burbuja y yo hasta le mamé gallo: ‘Oiga maestro, hermano no joda, ya andas en burbuja’ y me dijo: ‘Es fiada’, y nos cruzamos y él siguió y yo seguí para Barranquilla y cuando yo iba entrando a Barranquilla escucho en la radio lo del accidente y yo dije no puede ser”.

Luego de conocerse el accidente de Kaleth Morales, Peláez optó por contratar un conductor que lo acompañara a las presentaciones y que al mismo tiempo manejara con responsabilidad sin dejar de lado sus espacios de descanso.