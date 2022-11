‘Pautips’ se casa: Ronald Moscoso le propuso matrimonio en París, Francia

En la grabación de su cuenta de Instagram, Paula Galindo, su nombre real, mostró el momento en que su novio se arrodilla para pedirle matrimonio; a lo que responde emocionada y entre lágrimas “Sí”.

“Muchas veces pensé que nadie me podría querer porque traía mucho conmigo, de tanto hate que he recibido desde pequeña pensé que no era digna de amor, de tantas veces que he recaído me sentía culpable y pensaba que no merecía cosas buenas...Pero Dios desmiente esas mentiras de tu corazón y te demuestra que quien te ama te querrá con todos tus defectos y problemas, porque todo eso pasará pero lo que importa es el ‘Real tu’”, escribió en la publicación.