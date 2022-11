Pautips denunció ser víctima de estafa para el concierto de Bad Bunny

“Compré un palco en reventa en 15 millones en Medellín y la persona que vendió me dijo que este palco no existe”, dijo.

Minutos después a través de historias de Instagram la bogotana explicó lo sucedido.

“Sí voy a ir al concierto de Bad Bunny, la persona que me vendió el palco al fin me resolvió, asumió la pérdida, me devolvió mi platica y conseguimos otro palco”.

Finalmente, la ‘influencer’ compartió en sus redes sociales momentos del concierto.