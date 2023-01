Actriz Paula Castaño reveló detalles de su carrera artística y su juventud

“La novela se llamaba ‘El Laberinto de Alicia’. La película no la hicieron en ese momento, la hicieron después y yo ya no quería trabajar con ellos. En un momento incluso me dijeron que sacaban a la otra actriz y me metían a mí, lo cual me pareció de mal gusto”, contó a ‘Diva Rebeca’.

En cuanto a su niñez, explicó que tuvo una adolescencia compleja en el colegio. “Me desarrollé muy rápido. Me hipersexualizaron en el colegio. Yo jugaba a las barbies y ya tenía a los pelaos detrás de mí. Me dio siempre pena tener curvas. Siempre me sentí gorda. Duré muchos años en darme cuenta de que eso no era así, y que si era así no pasaba nada. Como a los 20 años hacía la dieta de la sopa, de la piña, todas esas vainas”, contó.