Patricia Silva aclaró qué pasó con la demanda a Caracol por su pensión

Silva mencionó en una entrevista en ‘Día a día’, que hubo personas que aprovecharon su proceso legal para atacar al canal y hablar mal de él.

“Yo lloré porque me dolió que me utilizaran para molestar al canal (...) Debe haber manos oscuras”, aseveró en el programa matutino, haciendo referencia a los medios y periodistas que publicaron esta información. Seguí trabajando con toda la dignidad que ellos me dieron y con todo el apoyo”

Además Silva en un video publicado en sus redes sociales afirmó que estaba agradecida con el canal el cual trabajó por muchos años: “me voy agradecida con el Canal Caracol, demasiado. Con la cabeza en alto, hablando lo que es del canal”.