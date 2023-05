Paola Jara estrenó la cumbia ‘Cuéntaselo’ junto al chileno Américo

Lo que sí le supuso todo un reto, según confesó Paola Jara, fue el videoclip, pues tuvo que sacar lo mejor de ella para el baile y coordinar a la perfección con seis bailarinas.

“En lo que no me sentí cómoda fue a la hora de grabar el video, con las coreografías al lado de las bailarinas, eso me sacó un poquito de mi zona de confort, pero fue muy rico, fue un reto muy chévere", sostuvo la artista.