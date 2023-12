Paola Calle, ex presentadora de televisión, recordó cuando sufrió un ACV

La ex presentadora, muy amiga de Carolina Cruz, dijo a la revista ‘Hola’ que todo empezó con un dolor de cabeza común, que confundió con una migraña.

Sin embargo, ante el dolor constante y agudo, decidió junto a su esposo asistir a una cita médica. Le indicaron que debía realizarse exámenes médicos de inmediato.

"Mi esposo me lleva, cuando llego me hacen una tomografía y efectivamente me pasan a una UCI porque había sufrido un derrame cerebral", confesó Calle.

Contó la también modelo que no habían asistido al médico antes porque no tenía otros síntomas que alertaran sobre un derrame u otra enfermedad.

"Podía hablar y moverme sin inconveniente, cosa que no sucede con frecuencia", dijo a revista ‘Hola’.