Óscar Naranjo reveló cómo es su relación con Elianis Garrido

Después de aclarar ese conflicto, Óscar afirmó no querer participar en otro reality, “ay no Dios mío, esa presión es fuerte. Volver a un reality de televisión, tendría que pensarlo dos veces. Cuando uno está ya centrado en lo que quiere, es que ya no me gobierno… yo dejé a un lado el mundo, los medios, para cumplir el sueño de Dios”

El exparticipante finalizó explicando los motivos de no seguir actuando: “salieron muchas oportunidades de trabajar en obras de teatro con gente muy importante, pero siento que cuando Dios cierra una puerta es para abrir otra mejor. Dios me hizo el llamado de predicar su palabra, de contar su testimonio, he sido bendición para muchos jóvenes al hablar del tema de la identidad que es el que me ha tocado fuerte, predicar, enseñar, quién soy yo y para dónde voy”.