Ocho escenas que deja la gala de los Óscar

Un momento muy divertido corrió por cuenta de los actores Uma Thurman, John Travolta y Samuel L. Jackson, protagonistas de la cinta de culto Pulp Fiction, dirigida por Quentin Tarantino, quienes se reunieron nuevamente luego de 28 años.

Uma y Travolta, muy en sus papeles, escenificaron por unos segundos el mítico baile, con los mismos ritmos que se marcaron al paso del clásico rock and roll You never can tell, de Chuck Berry.

Junto a ellos estaba Samuel L. Jackson, quienes se encargaron de entregar el Óscar a Will Smith por su papel en King Richard. Fue el momento Pulp Fiction de la gala.