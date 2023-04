“No me importa nada”: Piqué sobre acoso recibido tras terminar con Shakira

Esta vez, Piqué se refirió a los fanáticos de la barranquillera, de quienes ha recibido duras críticas desde que se confirmó su ruptura a causa de una supuesta infidelidad por parte del ex azulgrana.

“No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida”, dijo durante una entrevista con el Portal Marca.

El español asemejó a los usuarios como unos ‘robots’ que no merecen importancia.

“¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”.

Cabe recordar que en estos días, Shakira se desplazará con sus hijos a Miami, por quienes también han crucificado al catalán, pues usuarios, han observado una serie de comportamientos que no comparten.